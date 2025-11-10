Смоленский губернатор хочет убрать аборты навсегда: к чему это приведет

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил о планах запретить проведение абортов в частных клиниках региона. Об этом сообщило ТАСС .

По словам Анохина, после вступления в силу изменений сделать аборт в Смоленской области можно будет только по медицинским показаниям в государственных учреждениях.

Ранее в декабре 2023 года в Госдуме обсуждался проект о запрете абортов в частных клиниках Нижегородской области, однако предложение было отозвано. Президент России Владимир Путин отметил, что в стране нет запрета на аборты, и в этой сфере необходимо соблюдать права и свободы женщин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что запреты не решают проблему и могут привести к появлению нелегального рынка услуг и росту смертности среди женщин.

