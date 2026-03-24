С приходом весеннего тепла леса Наро-Фоминского округа начали радовать грибников первыми находками. В середине марта здесь обнаружили первый в этом сезоне строчок гигантский — представителя семейства сумчатых грибов, который в народе называют «весенним грибом». Специалисты прогнозируют массовый урожай к середине апреля, передает REGIONS .

Однако, как предупреждает кандидат биологических наук Алексей Субботин, к сбору первых лесных даров нужно подходить с особой осторожностью.

Где искать и как не ошибиться

По словам Алексея Субботина, съедобные сморчки предпочитают смешанные леса, особенно участки, где в последние год-два были лесные пожары. Богатый урожай можно найти на прогреваемых солнцем опушках, вырубках и старых гарях.

Как выглядит съедобный сморчок:

· Шляпка срастается с ножкой, напоминая губку или соты · Рисунок на шляпке ровный, ячейки глубокие · Цвет от светло-коричневого до серо-бурого · Внутри гриб практически полый (легко определить, разрезав вдоль)

Осторожно: ядовитый двойник

Важно не спутать съедобный сморчок с его ядовитым двойником — строчком (часто называемым ложным сморчком). У строчка шляпка напоминает сморщенный мозг, складки хаотичные, цвет темно-коричневый, а при разрезе внутри видны многочисленные перегородки.

Миколог предупредил, что строчок гигантский и сморчок съедобный — это разные виды, и путать их крайне опасно. Строчок содержит токсичное вещество — гельвелловую кислоту, которая может вызвать тяжелое отравление. Даже съедобные сморчки требуют тщательной кулинарной обработки.

Перед приготовлением сморчки необходимо тщательно очистить от лесного сора, несколько раз промыть в проточной воде и обязательно отварить — лучше дважды, каждый раз полностью сливая воду.

Грибные места в Наро-Фоминске

Киевское направление традиционно считается одним из самых «грибных» в Подмосковье. В Наро-Фоминском округе хорошие места расположены:

· рядом со станцией Победа (можно доехать на автобусе маршрута № 55 до остановки «Платформа Победа»); · возле станций «Алабино», «Селятино», «Рассудово», «Бекасово», «Зосимова пустынь»; · особенно грибным считается район восточнее и южнее от платформы «Бекасово», по направлению к деревням Афанасовка, Ивановка, Могутово и Савеловка, где можно собрать много лисичек, груздей и маслят.

Ранее грибник Жарков назвал апрель началом бурного грибного сезона в Подмосковье.