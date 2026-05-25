Смотреть видео как раньше больше не получится: жесткий запрет ввел YouTube

Популярный видеохостинг YouTube вводит ограничения для пользователей, использующих VPN и прокси-серверы для обхода региональных запретов на просмотр защищенного контента. Об этом пишет МК.

Борьба с обходом геоблокировок

Администрация видеохостинга YouTube приступила к внедрению новых алгоритмов, нацеленных на ограничение доступа для зрителей, которые используют инструменты смены цифровой локации. Как стало известно из публикаций в профильных медиа, платформа начала запрашивать деактивацию анонимайзеров при попытке воспроизведения определенных материалов.

Какой контент попал под запрет

В настоящее время защитные механизмы работают избирательно. Система блокирует доступ преимущественно к трансляциям и записям, на которые распространяются строгие авторские права. В эту категорию вошли прямые эфиры автогонок «Формула-1», телевизионные релизы и другие медиапродукты, показ которых жестко привязан к конкретным странам. Вместо воспроизведения плеера пользователи наблюдают уведомление с просьбой выключить VPN.

Кто оказался под ударом

Наибольшие трудности испытывают владельцы бесплатных и массовых сервисов обхода блокировок. Сетевую активность подобных приложений алгоритмам видеохостинга распознать легче всего. При этом приватные платные прокси-серверы с персональными адресами пока продолжают функционировать стабильно. Однако специалисты прогнозируют, что в будущем жесткий контроль может распространиться абсолютно на все виды трафика ради защиты коммерческих интересов крупных правообладателей.