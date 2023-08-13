«Смотри, какая Алиска хорошая»: мать раскрыла последние слова сына перед гибелью под обстрелом ВСУ

Вячеславу Моцаку было 38 лет, когда он погиб под обстрелом американских ракет. Фельдшер, который спас десятки, сотни бойцов, сам оказался в госпитале. Он повредил спину под Луганском, когда эвакуировал солдат.

У Вячеслава была жена и маленькая дочка, Алиса. В начале этого года, когда ее папа погиб, девочке было четыре года. Поздно женившийся Вячеслав очень любил свою маленькую принцессу, и с теплотой вспоминал ее на передовой.

Мама Вячеслава, Тамара Моцак, вспоминает свой последний разговор с сыном. Он состоялся 27-го января этого года в 21:05. Тогда военный медик уже находился в госпитале на лечении.

«Мы с сыном хорошо поговорили, но все же сердце было не на месте. Помню, он сказал: «Какая же Алиска хорошая, только посмотри!». Я, конечно, согласилась. Внучка и впрямь умничка. Но успокоиться я не могла», — делится наша собеседница с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А утром госпиталь обстреляли украинцы, на связь Моцак больше не вышел. Он погиб, как и еще 13 человек.

О том, как рос Вячеслав Моцак, и где успел спасти солдат, читайте в нашем материале.