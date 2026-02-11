Смотрит прямо в душу: видео с подмосковным Лешим разлетелось по соцсетям

В лесу неподалеку от Солнечногорска разгорелись нешуточные страсти. Местный житель во время прогулки в окрестностях Менделево заметил странную заснеженную фигуру, которая, по его мнению, оказалась не кем иным, как Лешим — мифическим духом-хранителем леса из славянского фольклора. Мужчина незамедлительно достал телефон и снял необычное явление на видео, а затем поделился кадрами в соцсетях. Ролик мгновенно разлетелся по пабликам и собрал тысячи просмотров, сообщает REGIONS .

На записи отчетливо видна припорошенная снегом возвышенность, очертания которой напоминают лицо. Особый эффект создают два полуоткрытых «глаза», а ветви кустарников, покрытые снежной шапкой, издалека действительно похожи на спутанные волосы или бороду сказочного существа. Атмосферы добавил и пасмурный зимний день: сумрачный лес, тишина и неожиданный силуэт заставили многих поверить в мистику.

«Леший в лесу! Сегодня был один из тех дней, когда природа будто сама манит тебя в свои обьятия. Лес шептал свою тайну только тебе одному», — написал автор видео.

Корреспонденту REGIONS удалось связаться с исследователем фольклора Никитой Бросовым, который много лет изучает славянские предания. Эксперт подтвердил: подобные «встречи» с нечистью в лесах — явление нередкое, но объяснимое с точки зрения психологии и народного творчества. По словам Бросова, Леший — герой преданий, и научных подтверждений его реального существования не найдено. Однако он отметил, что в сказках и легендах Леший способен принимать разные образы, поэтому люди часто замечают его в причудливых очертаниях деревьев или снежных наносах.

Бросов также напомнил, что в поверьях облик лешего не имеет четких границ. В одних историях он предстает седым стариком в ветхой рваной одежде, в других — человеком с длинными зелеными или рыжими волосами и окладистой бородой. Иногда ему приписывают черты животных: когти, копыта, хвост и даже крылья. Фольклорный разброс, по мнению эксперта, только подогревает фантазию очевидцев.

В соцсетях мнения разделились. Часть пользователей с воодушевлением восприняли новость о лесном духе, другие отнеслись к видео с изрядной долей скепсиса. Комментаторы активно спорят: одни уверены, что это ловкая игра теней и снега, другие на полном серьезе заявляют, что «хозяин леса» наконец показался людям сам.

Ранее сообщалось, что в Балашихе сфотографировали редкую краснокнижную птицу.