Смотрителя кладбища «Соколова пустынь» в подмосковном Ступине засудили за работы по облагораживанию погоста

Как пишет «МК, работник кладбища заметил, что ряд деревьев наклонились и рискуют упасть на могилы. Им было принято решение этот момент исправить. В тиге под пилу попали осина, ольха, дуб, две березы и две липы.

«Представьте ситуацию: работник погоста дозором обходит владенья свои. И видит - деревья опасно наклонились над могилами. Что делать? Пилить к чертовой матери, не дожидаясь всяких падений», - приводится в публикации.

Однако, как пишет издание, на беду мужчины об этом прознали правоохранители. Порубочный билет смотритель предоставить ни тим, ни в суде не смог. И был осужден за незаконную рубку деревьев. Теперь ему придется выплатить в казну государства 10 тысяч рублей.

При этом отмечается, что наказание моглог быть суровее. Смягчающим обстоятельством стало то, что собранный валежник порубили на дрова и передали малуимущим семьям мобилизованных в зону СВО.