«Смотрю, лосиха стоит огромная»: по центру Челябинска разгуливал дикий зверь

Утром 15 мая жители Челябинска стали свидетелями необычной картины: прямо на проспекте Ленина, в районе заправки у «Видгофа», паслась лосиха. Очевидцы снимали животное на фото и звонили в экстренные службы.

Один из читателей 74.RU рассказал, что, выезжая с заправки, заметил огромное животное, которое спокойно жевало траву, пока пешеходы проходили мимо как ни в чем не бывало.

«Выезжал с заправки от „Видгофа“ на проспекте Ленина, смотрю, лосиха стоит огромная, травку жует. А пешеходы идут, как ни в чем не бывало. Я позвонил в 112, сообщил. Подождал, пока отвернется, потому что выезжать было страшновато — все-таки дикий зверь», — поделился челябинец.

В Единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили, что получили уже несколько сообщений о животном, однако о дальнейших действиях на момент звонка информации не было. В челябинском зоопарке сообщили, что лосей у них нет, и предположили, что зверь пришел из леса.