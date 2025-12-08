«Смотрю на фото, вспоминаю тебя»: какие сообщения нельзя открывать

Руководитель отдела аналитики Fraud Protection компании F6 Александра Радченко предупредила о новой массовой схеме мошенничества. Пользователям приходят СМС-сообщения якобы от знакомых, с текстом «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». Вместо фотографии в таком сообщении скрывается вредоносная программа, которая при открытии получает удаленный доступ к мобильному устройству жертвы, сообщает РИА Новости.

Получив контроль над устройством, злоумышленники могут похищать деньги с банковских счетов, а также получать доступ к аккаунтам на портале госуслуг и в маркетплейсах. Схема использует психологический прием, так как сообщение имитирует отправку с известного номера.

МВД России выпустило рекомендации по защите от подобных атак. Ведомство советует отключить функцию отображения текста входящих СМС на экране заблокированного телефона. Также рекомендуется воздержаться от использования биометрических данных (Face ID, отпечаток пальца) для входа в банковские приложения, применяя вместо этого сложные пароли. Дополнительными мерами безопасности являются установка качественного антивирусного ПО, отказ от сохранения реквизитов банковских карт в памяти устройства и вход в мобильный банк только с личных гаджетов.

