Смс-код под запретом: перечислены главные правила защиты от банковских мошенников

Осваивать онлайн-банкинг лучше постепенно, переходя от простых действий к более сложным. Об этом рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» кандидат экономических наук, доцент Югорского госуниверситета Евгений Раздроков. Эксперт выделил четыре уровня операций по степени риска и назвал ключевые правила безопасности.

Самый безопасный уровень — установка официального банковского приложения и знакомство с его функциями. На этом этапе стоит изучить, как работают переводы, платежи, кешбэк и чат поддержки, не совершая пока реальных операций.

На втором уровне, где риск минимален, можно уже просматривать баланс и историю движения средств, а также делать небольшие платежи. Например, пополнять счет телефона или переводить мелкие суммы знакомым.

К третьему уровню со средним риском эксперт отнес оплату жилищно-коммунальных услуг, открытие накопительного счета и настройку автоплатежей. Приступать к этим действиям стоит только после того, как будет успешно проведено 5-10 операций с предыдущего уровня.

Четвертый уровень — с повышенным риском. Сюда входят переводы юридическим лицам по реквизитам, оформление кредита онлайн и покупка инвестиционных продуктов. Такие действия требуют особой внимательности и полного понимания возможных последствий.

Раздроков также перечислил меры предосторожности, которые помогут не попасться на уловки мошенников. Скачивать приложение банка нужно только с официального сайта или из проверенных магазинов. Коды подтверждения из смс нельзя сообщать никому и никогда. Перед подтверждением любого платежа стоит перепроверять получателя.

Специалист рекомендует подключить уведомления о всех операциях и включить вход по биометрии — Face ID или Touch ID. Не стоит хранить все сбережения на одной карте, особенно если она привязана к телефону. При утере карты или мобильного устройства нужно немедленно блокировать доступ к онлайн-банку.

Для расчетов в интернете эксперт советует завести отдельную карту и регулярно просматривать историю операций. Если возникают сомнения, лучше сразу обратиться в чат поддержки банка. Следование этим правилам позволит пользоваться онлайн-банкингом без лишнего стресса и финансовых потерь.

