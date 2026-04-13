«Проверка газа» по-новому: мошенники в форме обманывают пенсионеров и требуют оплату на месте

В России резко выросло число мошеннических схем, связанных с проверкой утечки газа. Аферисты маскируются под сотрудников газовых служб и обманывают доверчивых граждан, в первую очередь пожилых. Об этом пишет «Lenta.ru» со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Апрель — традиционное время для плановых проверок газового оборудования и систем противопожарной безопасности. Этим и пользуются злоумышленники. Они приходят в многоквартирные дома в униформе, предъявляют поддельные удостоверения и заявляют, что обнаружена утечка газа или нарушения норм эксплуатации. Под этим предлогом мошенники требуют срочно заменить датчики, краны или другое оборудование.

Цены на «услуги» сильно завышены, а оплату принимают только наличными или переводом на карту — прямо на месте. Никаких квитанций и официальных договоров, как правило, не предлагают.

Специалисты напоминают: настоящие сотрудники газовых служб не продают оборудование с рук и не берут плату на месте. Все законные услуги оплачиваются через квитанции или официальный сайт поставщика. Если вам навязывают срочную замену, угрожают штрафом или аварией — это верный признак обмана. При любом подозрении нужно немедленно вызвать полицию и позвонить в диспетчерскую своей управляющей компании, чтобы подтвердить, планировался ли визит газовщиков именно в этот день. Лучше перестраховаться, чем лишиться сбережений.

