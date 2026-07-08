СМС о ракетной опасности приходят, а с пляжа никто не уходит: что сейчас творится в Адлере
Пенсионер Анатолий: в Адлере приходят СМС о ракетной опасности, но все спокойны
Тюменский пенсионер Анатолий, седьмой год подряд отдыхающий в Адлере на одном и том же пляже, рассказал 72.RU, как сейчас выглядит курорт. По его словам, обстановка спокойная, море чистое, мазутных следов на привычном месте нет. При этом на телефон несколько раз в день приходят сообщения о ракетной опасности, однако сирен не слышно, и с пляжа в такие моменты никто не уходит.
Анатолий заметил, что по сравнению с прошлым годом отдыхающих стало чуть меньше, но назвать спад значительным нельзя: бары и рестораны заполнены, по вечерам в парках тоже многолюдно.