Сначала адаптер, потом стикеры: как Apple объявила войну пластику

Издание напомнило, что до 2024 года стикер с яблочком лежал в коробке с любым iPhone, Mac или iPad. История этих аксессуаров началась задолго до эпохи Тима Кука: ими дополняли компьютеры Mac еще в 1970-х годах. До 1998-го стикеры были радужными, но затем стали строгими и однотонными. Переломным моментом стал 2020 год, когда Apple объявила о борьбе с пластиковым загрязнением. Первым из комплекта исчез адаптер для зарядки, а вслед за ним — и наклейки. По подсчетам блогера BasicAppleGuy, отказ от стикеров позволяет компании ежегодно экономить до 400 тонн пластика.

Авторы публикации пришли к выводу, что легендарные стикеры могут вернуться в коробку с iPhone только в том случае, если Apple придумает, как изготавливать их из перерабатываемого материала.