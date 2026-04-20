«Сначала в храм, потом на кладбище»: священнослужители напомнили о правильном порядке поминовения на Радоницу

В преддверии Радоницы — дня особого поминовения усопших, который в 2026 году отмечается 21 апреля, — священнослужители Саранской епархии напомнили верующим о глубоком смысле и необходимости молитвы за умерших. По их словам, это не просто проявление неугасающей любви и памяти, но и единственное реальное дело, которым живые могут оказать действенную помощь душам, перешедшим в иной мир, на пути к обретению вечного покоя, передает портал « Известия Мордовии ⁠».

Священнослужители подчеркнули, что, согласно многочисленным свидетельствам из житий святых и церковному преданию, искренняя молитва способна изменить загробную участь покойного. Именно поэтому Церковь призывает в первую очередь посещать храм для участия в Божественной литургии и панихиде, где совершается соборное поминовение.

Духовенство советует верующим, прежде чем отправиться на кладбище, прийти в церковь, причаститься Святых Христовых Таин и вознести молитвы об упокоении душ родных и близких, так как храм является наилучшим местом для молитвенного общения с Богом.