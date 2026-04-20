Здоровый образ жизни и никакой паники: кардиолог пояснил, почему не надо проверять сердце без причин

Ишемическая болезнь сердца — случай коварный, но, вопреки страхам, бессимптомное ее течение встречается не так уж часто. Главный признак, как объяснил врач-кардиолог и профессор Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru, это все-таки боль. Однако из любого правила бывают исключения, и здесь они связаны с индивидуальными особенностями организма: ишемия (то есть недостаток кровоснабжения сердечной мышцы) может быть, а вот болевой сигнал — нет.

По его словам, тем не менее расслабляться не стоит, потому что группа риска огромна. Конев прямо говорит: значительная часть людей ведет нездоровый образ жизни. К этому прибавляется наследственность — если близкие родственники ушли из жизни из-за сердечно-сосудистых катастроф, вероятность резко возрастает. И третий кит — высокий холестерин. В сочетании эти факторы работают как система, а не по одиночке.

Кардиолог дает неожиданный, но ценный совет: не надо бегать по обследованиям без повода. Сначала стоит прийти к врачу, вместе оценить реальные риски и только потом решать, нужен ли регулярный контроль. Потому что лишние анализы и скрининги без показаний не только бесполезны, но и могут породить лишнюю тревогу. А тревога, как известно, сама по себе бьет по сердцу. Итог простой: слушайте себя, знайте свою семейную историю, следите за холестерином — но без паники и без бессмысленных походов по клиникам.

Ранее сообщалось, что ишемия без симптомов становится причиной внезапной смерти в 80%.