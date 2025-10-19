Снайпер группировки «Центр» прикрыл своего сына во время боев за Курахово
Российский снайпер прикрыл своего сына во время боев за Курахово
В ходе боев за Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) снайпер группировки войск «Центр» с позывным Гранит защитил своего сына, известного как Манул. Об этом Манул поведал в интервью ТАСС.
Гранит рассказал, что прикрывал их перемещение огнем. Он стрелял по дронам, чтобы отвлечь внимание операторов беспилотников.
«Отец двигался позади. Я, как снайпер, двигался с винтовкой СВД, а отец, как второй номер, двигался с (автоматом) Калашникова. Получается, подлетал FPV-дрон в нашу сторону. Видимо, спалили, что захожу с винтовкой. Отец уничтожил», — рассказал Манул.
Ранее сообщалось, что британский доброволец оценил стойкость российских военных.