Снайпер спецоперации: «Каждый раз, что мы выходим, чудо»

Виктор Р. служит снайпером в секретном подразделении. На СВО он находится три месяца, однако боевой опыт у мужчины уже три года. До этого контракта у него был другой, и задачи свои наш собеседник выполнял не в зоне спецоперации.

Виктор считается очень хорошим стрелком. Он говорил с нашим корреспондентом в последний день перед выходом на очередное четырехнедельное боевое задание.

«Для работы мы окапываемся: делаем лунку в земле, надеваем спецкостюм, который позволяет слиться с местностью, иногда раскрашиваем лицо, как показывают в фильмах. Затем ждем, когда появится мишень. О том, что будут двигаться войска противника, нам сообщают дроны-разведчики», — говорит снайпер.

Про чудесные случаи спасения из своей боевой жизни солдат говорит скупо. Для него каждый выход представляет смертельную опасность.

«Каждый раз, что мы выходим, чудо. Потому что после выстрела всегда по нашим позициям работает артиллерия. Ведь определить снайпера с автоматчиком очень легко, украинцы вправо и влево от нас на три км начинают обкладывать. Достаточно знать примерное направление», — поясняет Виктор журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Снаряды летят самых разных калибров, а за ними вылетают дроны, поэтому снайперу важно после своего выстрела очень быстро собраться. За пять, максимум десять минут необходимо отбежать и надежно укрыться. Кстати, для этого тоже хорошо работает маскировка.

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