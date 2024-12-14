Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей
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Снайпер российской группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным Миха целую неделю кряду прикрывал пехоту, штурмовавшую позиции украинских боевиков на краснолиманском направлении (ДНР), сообщает РИА Новости.
Молодой человек все это время лежал в мокром снегу, но так и не оставил свою позицию. В результате чего боец получил сильное обморожение нижних конечностей. Подробности своего подвига Миха сам рассказал журналистам.
«Наши пары [снайперов] выдвигались в составе пехоты. Снайперская пара выдвинулась, находилась на лежке семь дней. Наш снайпер себе ноги отморозил. Погода была декабрь — ночью шел снег с дождем, днем — слякоть, дождь», — рассказал военнослужащий.
По словам российского бойца, получив обморожение ног, он был спешно доставлен в военный госпиталь. После чего была 11-месячная реабилитация. Восстановившись после случившегося с ним, мужчина сразу же вернулся на фронт СВО.
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