Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей

Молодой человек все это время лежал в мокром снегу, но так и не оставил свою позицию. В результате чего боец получил сильное обморожение нижних конечностей. Подробности своего подвига Миха сам рассказал журналистам.

«Наши пары [снайперов] выдвигались в составе пехоты. Снайперская пара выдвинулась, находилась на лежке семь дней. Наш снайпер себе ноги отморозил. Погода была декабрь — ночью шел снег с дождем, днем — слякоть, дождь», — рассказал военнослужащий.

По словам российского бойца, получив обморожение ног, он был спешно доставлен в военный госпиталь. После чего была 11-месячная реабилитация. Восстановившись после случившегося с ним, мужчина сразу же вернулся на фронт СВО.

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