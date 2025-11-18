Снайперы и отрубленные головы: дети боевиков ИГИЛ вспоминают войну и возвращаются к жизни в России

Дети, насильно вывезенные родителями-радикалами ИГИЛ* в зону боевых действий на Ближний Восток, получают шанс на нормальную жизнь благодаря масштабной программе возвращения в Дагестан. Канал RT рассказал, что пережили юные свидетели ужасов террора и как они живут теперь.

История началась в 2017 году, когда репортаж RT из багдадского приюта показал девятилетнюю Марьям Шихабудинову с гипсом на руке и ссадинами на лице, рассказывающую как «снайперы выстрелили маме в голову». После публикации материалов главный редактор RT Маргарита Симоньян инициировала кампанию по поиску родных детей, которую поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. В результате развернулась системная работа: по официальным данным, из Дагестана было вывезено 1420 детей, 405 из которых уже вернулись на родину, включая 172 ребенка, родившихся непосредственно в Сирии и Ираке.

В рамках проекта «Не один на один» публикация материалов о русскоязычных детях в багдадских приютах позволила установить контакты с родственниками. Так были найдены сестры Зайнуковы — пятилетняя Хадиджа и трехлетняя Фатима, чьи родители в 2015 году под предлогом лечения в Турции вывезли девочек в зону конфликта. Их дедушка Анвар Зайнуков сохранил все вещи внучек, не теряя надежды.

Психологическая адаптация становится ключевым вызовом для вернувшихся детей. Трехлетний Али Магомедов, оставшийся сиротой после гибели отца в Ираке, первое время боялся машин, самолетов — всего, что двигается, сохраняя воспоминания «как они с мамой бегут под бомбами». А повзрослевшая Марьям признается, что ей до сих пор тяжело верится во второй шанс на жизнь.

«У Хадиджи сохранились воспоминания о том, через что прошли дети на Ближнем Востоке: «С нами жили девочки, человек восемь. Я утром просыпаюсь, а у них отрезаны головы. Там еще дети находились. Мы держались с ними. Неподалеку были две реки. В одной были человеческие трупы, вода отравленная», — рассказали RT.

Сегодня у детей появляются обычные мечты: Фатима хочет стать ветеринаром, Хадиджа выбирает между психологией и стоматологией. Государственная программа социализации включает патриотические мероприятия и образовательную поддержку, помогая тем, кто провел раннее детство среди насилия, заново открывать мир — от катания на скейтборде до игр на берегу Каспийского моря.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.