«Тысячи солдат КНДР у границ Украины, а Запад наблюдает!»: Зеленский в истерике обвинил НАТО в бездействии

Со слов Зеленского, разведка доложила, что у самой границы с Украиной скопились целые площадки, на которых дислоцированы тысячи и тысячи северокорейских военнослужащих. При этом, как посетовал он, западные партнеры Киева почему-то спокойно на это взирают и не проявляют никакого беспокойства.

«Первые тысячи солдат из Северной Кореи находятся недалеко от украинской границы и украинцы будут вынуждены защищаться от них, А мир будет снова наблюдать. Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи — все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров»», — высказался Зеленский в своем очередном видеообращении в соцсетях.

Он попенял США, Британии и остальным странам НАТО, что все они будто не понимают последствий, которые могут быть, если нога корейского солдата ступит на украинскую землю.

«Но вместо столь необходимого дальнобоя США наблюдают, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам», — заявил Зеленский.

Ранее мы писали. что госсекретарь США Энтони Блинкен насчитал 8 тыс. бойцов КНДР под Курском.