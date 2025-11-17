Снег, дождь и гололед: в Подмосковье готовятся к сложной погоде 17 ноября

В Московском регионе 17 ноября установится следующая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в регионе ожидаются осадки — сначала снег, который позже перейдет в дождь. В первой половине дня возможны налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед и участки гололедицы на дорогах.

Днем температура в области поднимется до +1…+6 градусов. Ночью будет около +1.

В Москве погодные условия будут схожими: днем воздух прогреется до +3…+5 градусов, а в ночные часы температура опустится до +2.

Ветер сменит направление с южного на юго-восточный, его скорость составит 5–10 м/с. Атмосферное давление останется пониженным — около 741 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что гололед привел к столкновению бетономешалки, «Камаза» и легковушек на трассе ЮЛА в Подмосковье.