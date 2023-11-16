Снег, гололедица и до трех градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг

В четверг, 16 ноября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус двух до плюс трех градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного и северного направлений со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.

По данным синоптиков, сегодня на дорогах Московского региона местами прогнозируется гололедица.

Ранее врач Зандан Доржиев объяснил, почему нельзя сразу после мороза принимать горячий душ.