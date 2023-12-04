Снег и до 10 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Подмосковье составит от пяти до десяти градусов мороза, в Москве — от шести до восьми градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.

Ранее метеорологи предупредили, что в первой декаде декабря в Московском регионе ожидаются морозы до минус двадцати пяти градусов.