Снег и гололедица вернутся в Московский регион: прогноз на 4 марта

В Московском регионе в среду, 4 марта, сохранится неустойчивая погода с осадками в виде снега и мокрого снега. Местами возможно налипание снега и гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве температура составит 0…+2 градуса, ночью похолодает до –2.

В Подмосковье ожидается –2…+3 градуса в дневные часы и до –4 ночью.

Ветер южного и юго-западного направлений усилится до 6–11 м/с. Атмосферное давление — 741–744 мм рт. ст.

До этого сообщалось, что в европейской части России толщина льда составляет от 7 до 80 сантиметров.