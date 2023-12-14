Снег, метель и гололедица: жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Облачно, снег, метель и гололедица — такая погода ожидается в столичном регионе в четверг, 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, температура воздуха в Подмосковье составит от пяти до десяти градусов мороза, в Москве — от шести до восьми градусов мороза. Ветер будет юго-восточного направления с порывами от семи до двенадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, составит семьсот пятьдесят три миллиметра ртутного столба.

Ранее терапевт Роман Вайсман рассказал, как сохранить здоровье в период аномальных холодов.