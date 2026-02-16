Праздники 17 февраля в России и мире: что отмечают сегодня, какие события и кто родился в этот день

17 февраля — дата, которая объединяет самые разные события: от профессиональных праздников и международных инициатив до народных традиций и памятных исторических вех. В этом материале собрали полный список того, что отмечают сегодня в России и мире, а также рассказываем о знаменитостях, родившихся в этот день, и интересных фактах календаря.

Какие праздники отмечают 17 февраля в России

В России 17 февраля официально отмечается несколько профессиональных праздников. День российских студенческих отрядов установлен Указом Президента РФ и посвящен движению, которое объединяет студентов, работающих в свободное от учебы время. Также в этот день поздравления принимают сотрудники Службы горючего Вооруженных Сил РФ — структуры, обеспечивающей войска горюче-смазочными материалами с 1936 года. Кроме того, 17 февраля отмечается День кадета России, приуроченный к созданию первого Шляхетного кадетского корпуса в 1732 году.

Из неофициальных и тематических праздников сегодня можно отметить День построения воздушных замков — повод помечтать и загадать желания. В народном календаре это Никола Студеный, или Волчий сват, когда наши предки наблюдали за погодой и следили за поведением животных.

Международные праздники 17 февраля: что отмечают в мире

Главный международный праздник этой даты — День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day). Он объединяет людей независимо от гражданства и вероисповедания, призывая совершать добрые дела бескорыстно и безгранично: сделать перевод в благотворительную организацию, помочь бездомному, приютить животное или просто поделиться хорошим настроением.

В мире также отмечают:

Европейский день кота (Cat Day in Europe) — праздник пушистых любимцев;

Всемирный день человеческого духа (World Human Spirit Day), посвященный внутренней силе и гармонии;

День «Кем мне быть?» (Who Shall I Be Day) — день размышлений о самоопределении.

В США 17 февраля отмечают День капусты (National Cabbage Day) и День кофе с молоком (National Cafe au Lait Day). В Ливии это День революции, а в Косово — День независимости (признан частично).

Отдельно стоит отметить, что в 2026 году 17 февраля — второй день Масленицы, который называется «Заигрыши». В этот день на Руси начинались смотрины и активные гулянья, молодежь присматривалась друг к другу, а хозяйки зазывали гостей блинами.

Церковные праздники и памятные даты

В православном календаре 17 февраля — день памяти преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского, жившего в IX веке и защищавшего иконопочитание в годы гонений. Также в этот день вспоминают преподобного Исидора Пелусиота и благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского. Продолжается попразднство Сретения Господня.

В мусульманском календаре 2026 года с заходом солнца 17 февраля начинается священный месяц Рамадан.

Народный календарь: традиции и символика дня

В народе 17 февраля называли Николой Студеным — в честь преподобного Николая Студита, а также потому, что в этот период обычно стояли крепкие морозы. Отсюда и поговорки: «Студеный день — снова шубу надень», «На Студеного Николу снега навалит гору». Другое название — Волчий сват — связано с поверьем, что в это время в лесах начинаются звериные свадьбы, и волки становятся особенно активными.

На Руси день старались посвятить хозяйственным хлопотам, наводили порядок в доме, заботились о скотине: кормили, чистили стойла, проверяли здоровье животных. Чтобы уберечь двор от хищников, вешали на ворота колокольчики или ветки чертополоха как обереги. Девушки в этот день гадали на будущего жениха, а если снился страшный сон, его обязательно рассказывали близким, чтобы он не сбылся.

Кто родился 17 февраля: известные люди и знаменитости

17 февраля — день рождения многих выдающихся личностей, оставивших след в истории, культуре и науке.

Российские известные личности:

Агния Барто (1906–1981) — знаменитая детская поэтесса, автор любимых многими поколениями стихотворений.

Денис Майданов (род. 1976) — автор-исполнитель, композитор, продюсер, заслуженный артист РФ, депутат Государственной Думы.

Евгений Гришковец (род. 1967) — драматург, актер, режиссер и писатель.

Георгий Гапон (1870–1906) — священник, политический деятель начала XX века.

Петр Шмидт (1867–1906) — лейтенант, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года.

Николай Гамалея (1859–1949) — микробиолог и эпидемиолог, внесший огромный вклад в борьбу с инфекционными болезнями.

Геворк Вартанян (1924–2012) — легендарный разведчик, Герой Советского Союза.

Зарубежные знаменитости:

Пэрис Хилтон (род. 1981) — американская актриса, певица, фотомодель и дизайнер.

Мариан Андерсон (1902–1993) — американская оперная певица (контральто), одна из величайших певиц XX века.

Арканджело Корелли (1653–1713) — итальянский скрипач и композитор, основоположник жанра кончерто гроссо.

Томас Уотсон (1874–1956) — американский промышленник, превративший IBM в крупнейшего производителя вычислительной техники.

Отто Штерн (1888–1969) — физик, лауреат Нобелевской премии, автор знаменитого опыта Штерна.

Исторические события, произошедшие 17 февраля

Дата 17 февраля отмечена в истории целым рядом событий мирового и российского масштаба.

Ключевые мировые события:

1600 год — в Риме на площади Кампо ди Фьори был сожжен Джордано Бруно, философ и астроном, казненный за еретические убеждения.

1863 год — в Женеве состоялось первое заседание Международного Красного Креста.

1930 год — в США упал метеорит весом около 370 килограммов.

1958 год — в Лондоне прошел массовый митинг, итогом которого стало создание Движения за ядерное разоружение.

Российская история:

1852 год — в Санкт-Петербурге открыт для публики музей Эрмитаж (ранее он был доступен лишь избранным).

1880 год — пятое покушение на императора Александра II: взрыв в Зимнем дворце, подготовленный Степаном Халтуриным.

1935 год — принято постановление об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (будущей ВДНХ) в Москве.

1936 год — стартовал I чемпионат СССР по хоккею с мячом.

1947 год — радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз.

1979 год — на экраны вышел фильм Михаила Козакова «Безымянная звезда».

1982 год — премьера фильма Татьяны Лиозновой «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли.

Именины 17 февраля: кто отмечает день ангела

По православному календарю 17 февраля именины празднуют обладатели следующих имен:

Мужские имена:

Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Женские имена:

Анна, Екатерина, Мария.

Интересные факты о дате 17 февраля

В 1740 году в Санкт-Петербурге был зафиксирован рекордный мороз — минус 40 градусов.

17 февраля 1993 года было учреждено РАО «Газпром».

В этот день также отмечают День трепета перед Бахусом (древнегреческим богом виноделия) и День «Моего пути» (My Way Day) в США.

Если верить народным приметам, густой иней на деревьях 17 февраля предвещает урожайный год, а волки, воющие возле селений, — к сильным морозам.

Какие праздники будут рядом с датой (16 и 18 февраля)

16 февраля 2026 года — первый день Масленицы («Встреча»), а также церковный день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

18 февраля 2026 года — третий день Масленицы («Лакомка»), когда тещи приглашают зятьев на блины, и день памяти мученицы Агафии.

