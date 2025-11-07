Снег накрыл трассу «Байкал»: фурам временно запретили движение

В Бурятии на федеральной трассе Р-258 «Байкал» временно ограничено движение грузовых автомобилей из-за снегопада. Об этом сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Байкал», сообщает ТАСС .

Ограничение введено на участке с 570-го по 640-й км в Мухоршибирском районе, в направлении Улан-Удэ. Решение вступило в силу с 10:00 по местному времени (05:00 мск). Причиной стали сложные погодные условия и снижение видимости.

На участке дежурят сотрудники дорожной службы и ГИБДД. Для обеспечения проезда и предотвращения заносов работают две комбинированные дорожные машины. Водителей просят не мешать работе спецтехники и соблюдать скоростной режим.

По информации ведомства, на перевале Пыхта на трассе Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Там задействованы автогрейдер, погрузчик и две комбинированные машины, проводящие очистку дорожного покрытия и обработку противогололедными материалами. Согласно прогнозу синоптиков, осадки сохранятся в регионе 7–8 ноября, местами ожидаются сильные снегопады.

