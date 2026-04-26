«Снег уже пошел, дальше — хуже»: какая погода заставила кикшеринг отключить самокаты в Петербурге
Понедельник в Петербурге удивит погодой: ветер, гололед и снегопад
В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу предупредили о резком ухудшении погодных условий в начале новой недели. Синоптики прогнозируют, что 27 апреля ознаменуется усилением ветра с порывами до 18 метров в секунду и гололедицей на дорогах, из-за чего автомобилистам настоятельно рекомендуют пересесть на общественный транспорт, чтобы не пополнить печальную статистику традиционного «дня жестянщика».
По сведениям ФГБУ «Северо-Западное УГМС», характер погоды в регионе уже начал меняться. Утром в воскресенье в городе повалил снег, который, несмотря на плюсовую температуру воздуха, создает неблагоприятные условия. Непогода уже внесла коррективы в работу городских сервисов: часть электросамокатов оказалась недоступна для аренды из-за введенных ограничений.