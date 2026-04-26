В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу предупредили о резком ухудшении погодных условий в начале новой недели. Синоптики прогнозируют, что 27 апреля ознаменуется усилением ветра с порывами до 18 метров в секунду и гололедицей на дорогах, из-за чего автомобилистам настоятельно рекомендуют пересесть на общественный транспорт, чтобы не пополнить печальную статистику традиционного «дня жестянщика».