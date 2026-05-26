Снег в конце мая и 10 квадратных километров тайги: как шли поиски семьи Усольцевых

Поисковая операция в Манско-Уярском округе Красноярского края, где полгода назад во время турпохода в Кутурчинском Белогорье пропала семья Усольцевых, столкнулась с неожиданным препятствием. Как сообщили в краевом учреждении «Спасатель», 25 мая специалисты Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 10 квадратных километров горно-таежной местности, однако погода внесла свои коррективы — в районе поиска выпал снег, серьезно осложнив работу.

Спасатели прочесывали территорию на квадроциклах и пешком, но обнаружить пропавших не удалось. Сама операция была возобновлена на днях и рассчитана на три дня. В ней задействованы пять человек: координатор, связист, оператор беспилотников, аналитик и картограф.

Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли в конце сентября 2025 года. Ранее в сети появлялись слухи о массовом бегстве жителей населенных пунктов в районе Кутурчинского Белогорья, однако местные власти опровергли эту информацию, подчеркнув, что пропажа Усольцевых — первый случай исчезновения в данном районе.