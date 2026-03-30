Снег за кадром, люди в купальниках: как жители Ступина обманули календарь и вышли окунуться в воду

В городских пабликах Ступина появились фотографии отдыхающих, решивших открыть пляжный сезон сразу после освобождения Оки ото льда. На одних снимках запечатлена солнечная погода и люди в купальниках, на других — голые ветви деревьев и участки берега с нерастаявшим снегом, контрастирующие с летними атрибутами, пишет REGIONS .

Синоптики, однако, призывают не торопиться с выводами о наступлении тепла. Начальник отдела метеорологии Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок пояснил, что в Центральной России комфортные условия для купания сложатся не раньше середины июня, когда вода прогреется до 18–20 градусов.

В Ступинском округе официально разрешены два пляжа, расположенные на Белопесоцком котловане. Традиционно они начинают работу с 1 июня. К этому моменту специалисты проводят необходимую подготовку: устанавливают душевые кабинки, раздевалки, спасательные пункты, обрабатывают территорию от клещей, а водолазы обследуют дно. В планах на текущий сезон — открытие точек с напитками, закусками и прокат сапбордов.

В местной администрации напомнили жителям, что для безопасного отдыха у воды следует выбирать только оборудованные зоны, где регулярно берут пробы воды и песка, а также дежурят спасатели.