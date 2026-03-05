На календаре март, но зима в большинстве регионов России и не думает отступать. Экстремальные туристы продолжают штурмовать леса, горы и тундру — пешком, на лыжах и снегоходах. Интернет-издание «Ямал-Медиа» собрало советы экспертов для тех, кто не представляет жизни без риска, но хочет вернуться домой живым.

Главный урок этой зимы — трагедия в Пермском крае. Пятеро туристов из Уфы отправились на снегоходах на плато Кваркуш. Группа не зарегистрировалась в МЧС, не предупредила спасателей. Через несколько дней связь с путешественниками пропала. Выжил только один — он рассказал, что погубило остальных. Мужчины заночевали в сугробе из-за метели, а утром снегоходы на морозе не завелись.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по безопасности Эдуард Халилов комментирует эту историю жестко: глушить технику на сильном морозе нельзя, но если это произошло, единственный шанс на спасение — бросить железо.

«Когда группа застревает на плато, если снегоход у кого-то заглох, надо бросать этот снегоход, садиться по два человека на другой и просто спасаться, уезжать с открытой местности в зону леса, где есть возможность защититься от ветра и развести костер», — говорит спасатель.

На снегоходах туристы часто одеваются легко — потому что приходится много двигаться, вытаскивать технику из снега, потеть. Но если техника встала, легкая одежда убивает за считанные часы.

Топ-3 правила выживания от экспертов

Первый и главный совет — не ходить в одиночку. Российский путешественник, почетный полярник России Виктор Боярский категоричен: самостоятельные походы без подготовки и профессионального гида — русская рулетка. Даже безобидный поход на неделю в тундре может обернуться большой бедой, если не подготовиться.

Второе правило — регистрация в МЧС. Группу нужно заявить по телефону или онлайн, сообщить маршрут, состав, время старта и финиша. Спасатели будут знать, кого и где искать, если путешественники не выйдут на связь. Не менее важно предупредить родных — именно они первыми забьют тревогу.

Третье — погода. Если надвигается буря, сильные снегопады или экстремальные морозы, лучше переждать, даже если уже потрачены деньги на дорогу. Жизнь дороже.

Снаряжение: на чем нельзя экономить

Связь и навигация в походе важнее еды. Телефоны и пауэрбанки должны быть заряжены и спрятаны в тепло. Но в дикой природе этого мало — обязательны оффлайн-карты в смартфоне, GPS-навигатор, рации и спутниковый телефон. Его можно взять в аренду, но он должен быть.

«Спутниковый телефон поможет, если ты застрял конкретно в жестких условиях. С его помощью координаты сообщаются родным и спасателям. В экстренной ситуации время идет на часы и минуты. Навигатор и спутниковая связь — это те вещи, на которых никогда нельзя экономить», — подчеркивает Халилов.

В списке обязательного снаряжения — газовая горелка, запасные теплые вещи, аптечка. Все это должно быть у каждого участника. Если группа растянется или потеряется в плохую погоду, без снаряжения люди будут умирать поодиночке.

Одежда: два комплекта — ходовой и лагерный

Главный принцип — функциональность. Для переходов нужны влагоотводящее белье, флис или легкая пуховка, непродуваемая куртка, треккинговые ботинки. Обязательно шапка и перчатки. В лагере пригодится утепленное термобелье, теплый пуховик, варежки, шерстяные носки и сапоги EVA с вкладышами.

Зачем идти в поход по Ямалу

Турист и журналист Анна Зайкина, которая ходила на восхождение при минус 31, признается: зимние походы на Севере — это вызов, а не удовольствие. Они короткие, осторожные и требуют подготовки. Но это отличная перезагрузка, информационный детокс и воссоединение с природой. «Тем более с ямальской — колоритной, с Полярным Уралом, горами», — добавляет она.

Куда пойти?

21–22 марта в Приуральском районе пройдет фестиваль зимнего туризма. Участников ждут пешие походы на гору Ламба Пэ и в Голубое ущелье. Анна Зайкина советует новичкам окрестности реки Харбей, Полярный Урал, Нефритовую долину и маршруты от станции Собь к водопадам.

Ранее сообщалось, что опытная путешественница из Перми 40 лет ходит в походы без единой заявки в МЧС.