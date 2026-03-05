«Время поджимает, а горы ждут»: опытная путешественница из Перми 40 лет ходит в походы без единой заявки в МЧС

После трагедии на Кваркуше, где погибло четверо туристов из Уфы, общество активно обсуждает тему регистрации данных перед походом в МЧС, сообщил properm.ru. Корреспондент издания поговорил с опытными походниками и юристом.

Турист Вадим, который отправляется в походы на протяжении 10 лет, рассказал о неудобном сервисе для регистрации. Он не игнорирует требование. Однако считает, что предложенная анкета не поможет в случае экстренных ситуаций.

«Есть чувство, что ее делали люди, которые дальше своего кабинета нос не совали. Каждый раз, когда я регистрируюсь, это вызывает у меня раздражение», — рассказал Вадим.

Елизавета ходит в походы с группами. Опыт составляет 40 лет. Россиянка не считает необходимым проходить регистрацию и никогда этого не делает. Причин несколько. Во-первых, перед походом требуется провести тщательную подготовку. Времени всегда не хватает. Во-вторых, Елизавета не считает нужным разбираться в бумагах. Она осознает, что риск есть всегда.

«На самом деле, любой поход в лес может обернуться смертью, да даже поход в аптеку через дорогу. И что теперь, каждый выход из дома регистрировать? Неудобная инициатива», — отметила Елизавета.

Генеральный директор пермского туроператора активного отдыха «Другой маршрут» Анна Туршатова в отрасли с 2007 года. Она предположила, что люди не уведомлены о необходимости регистрироваться перед походом, поэтому не проходят процедуру. Кроме того, туристам сложно разобраться, куда надо обращаться.

Старший партнер бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин пояснил, что человек не несет уголовной ответственности, если не проходит регистрацию. Турист должен быть заинтересован в процедуре сам. В случае экстренной ситуации спасателям легче найти группу или пропавшего человека.

Ранее источник сообщил, что у погибших на Кваркуше туристов были еда, бензин и снегоходы.