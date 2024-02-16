Снегопад и мороз: жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу
Снег, гололедица и до 9 градусов мороза ожидаются сегодня в столичном регионе
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная и снежная погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По словам синоптиков, местами осадки будут сильными, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.
Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов мороза, в Москве — от пяти до семи градусов мороза.
Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот шестьдесят миллиметров ртутного столба.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе ликвидируют последствия сильного снегопада.