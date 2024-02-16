Снегопад и мороз: жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная и снежная погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По словам синоптиков, местами осадки будут сильными, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов мороза, в Москве — от пяти до семи градусов мороза.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот шестьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе ликвидируют последствия сильного снегопада.