Снегопад и пробки: как законно избежать выговора за опоздание

Зимний снегопад может стать уважительной причиной опоздания на работу, если сотрудник вовремя предупредит руководство и зафиксирует обстоятельства задержки. Сотрудники вправе избежать дисциплинарной ответственности за опоздание на работу из-за сильного снегопада, если действуют добросовестно и своевременно уведомляют работодателя. Об этом РИА Новости сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

Ранее синоптики предупреждали о мощных снегопадах в столичном регионе: по данным метеорологов, за одну ночь высота снежного покрова может увеличиться на 10 сантиметров, а январский снегопад уже вошел в число самых сильных за всю историю наблюдений.

По словам юриста, экстремальные погодные условия нередко вызывают транспортные сбои и дорожные заторы, из-за которых люди не успевают вовремя прибыть на работу. Такие обстоятельства часто признаются уважительными, однако автоматического освобождения от ответственности Трудовой кодекс не предусматривает.

Ключевое значение имеет поведение самого работника. Эксперт советует сразу сообщить руководителю о задержке — лучше в письменной форме, по электронной почте или в мессенджере, чтобы зафиксировать время уведомления.

В случае спора полезно собрать подтверждения вынужденного опоздания: сообщения МЧС, справки о сбоях в работе транспорта или данные метеослужб о неблагоприятной погоде. При этом увольнение за единичное опоздание незаконно. Даже если причину не сочтут уважительной, за отсутствие менее четырех часов подряд возможны лишь замечание или выговор.

Работодатель вправе расторгнуть договор только при прогуле — отсутствии более четырех часов — либо при систематических нарушениях. Кроме того, удерживать часть оклада за опоздание запрещено, допускается лишь снижение премии, если это прописано во внутренних правилах компании.

