Снегопад не остановил коммунальные службы Истринского округа

В Истринском округе продолжается круглосуточная уборка снега. Дорожные службы ночью 20 февраля сосредоточились на расчистке Волоколамского шоссе и дорог в населенных пунктах округа, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта в условиях продолжающегося снегопада.

В ночь на 20 февраля техника РУАДа вышла на Волоколамское шоссе, чтобы расчистить трассу от Истры до Дедовска. Водители КамАЗов Андрей Грос и Андрей Гущенко трудились всю ночь, обеспечивая бесперебойное движение транспорта на ключевой магистрали. С начала снегопада утром 19 февраля техника работает почти без остановки, делая только короткие перерывы на отдых.

Параллельно коммунальные службы занялись дорогами населенных пунктов округа. В деревне Хованское ночью к уборке присоединился трактор для расчистки местных проездов. С рассветом к работам подключатся еще 11 единиц техники, которые будут задействованы в деревне Ивановское, поселке Снегири и микрорайоне Восточный.

Фото: [ REGIONS ]

Главная цель коммунальщиков — поддерживать проездные пути в безопасном состоянии и предотвращать образование заторов на фоне непогоды.

