Сильный снег и метели надвигаются на юг и восток республики Башкортостан
Башгидромет: в Башкирии ожидают штормовой ветер до 26 м/с 20 февраля
В Республика Башкортостан 20 февраля ожидается ухудшение погоды: синоптики прогнозируют сильный ветер, снег и метели в южных и восточных районах региона. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности.
По данным Башгидромета, днем в отдельных районах республики порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду. Одновременно прогнозируются интенсивные снегопады, местами переходящие в метель. На дорогах вероятно образование снежных заносов, наката и гололедицы.
Заместитель председателя госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова предупредила, что погодные условия могут быть опасными и потребуют повышенной осторожности со стороны населения.
Жителям и гостям региона рекомендовано заранее принять меры предосторожности: плотно закрыть окна и двери, убрать с балконов и дворов незакрепленные предметы. Отдельно подчеркивается необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, поскольку при сильном ветре даже небольшое возгорание способно быстро распространиться.
В случае выхода на улицу специалисты советуют держаться подальше от зданий, деревьев, рекламных конструкций, опор линий электропередачи и других потенциально опасных объектов. Детей просят не оставлять без присмотра.
