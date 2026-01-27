Снегопад в Раменском: дорожные службы перешли на круглосуточный график

В Раменском городском округе продолжается ликвидация последствий сильного снегопада. Основной приоритет коммунальных служб в настоящее время сосредоточен на обеспечении проезда по дорогам, поскольку при продолжающихся интенсивных осадках невозможно одновременно расширять проезжую часть и очищать все парковочные пространства, об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

Как сообщили в администрации округа, работы организованы поэтапно. В период с 27 по 28 января проводится расчистка дорог с движением общественного транспорта, подъездов к образовательным и медицинским учреждениям, остановочных пунктов и тротуаров. До 29 января техника будет направлена на муниципальные дороги с меньшей транспортной нагрузкой и асфальтовым покрытием. С конца недели дорожные службы планируют приступить к уборке грунтовых дорог в сельских населенных пунктах и поселках.

К ликвидации последствий снегопада специалисты приступили ночью, сразу после начала осадков. Сначала на линии вышли дежурные комбинированные дорожные машины для обработки покрытия противогололедными материалами, а с раннего утра была задействована вся имеющаяся техника. В настоящее время на маршрутах работают тракторы, КДМ и более пятидесяти дорожных рабочих.

В администрации уточнили, что после ослабления снегопада начнется расширение проездов, очистка парковок и общественных площадок. Жителей частного сектора и сельских территорий попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, подчеркнув, что информация о проблемных участках есть у служб, и техника поэтапно дойдет до всех населенных пунктов.

