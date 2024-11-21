Снегоуборочная техника и сотрудники МБУ «ЖКУ» готовы к круглосуточной работе в Дубне

В городском округе Дубна в полной готовности находятся уборочная техника и специалисты, которые ежедневно стоят на страже погодных изменений. В этом году коммунальные службы усилились новым оборудованием для уборки и содержания дорог.

МБУ «ЖКУ» обладает 43 единицами крупногабаритной техники. В 2024 году предприятие расширило автопарк десятью новыми образцами. От правительства региона поступили компактные трактора МТЗ 320 для уборки тротуаров, две ГАЗели, два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, самосвал. Кроме того, в наличии 48 ручных роторных снегоуборщиков, которые как никогда актуальны в зимний период.

«В этом году подходим к зимнему сезону в полной готовности. Служба городского благоустройства МБУ "ЖКУ" отрабатывает оперативно, а с началом снегопадов перешла на круглосуточное дежурство», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отмечается, что в первую очередь при снегопадах в Дубне специалисты отправляются для уборки на центральные улицы и подъезды к детсадам, школам, больницам и другим соцобъектам. Затем приступают к очищению других участков. Процесс полностью налажен: наукоград готов ко всем вызовам зимы.