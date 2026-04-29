Снести нельзя оставить: зачем Баку стирает следы древней истории в Карабахе

Заявление «Управления мусульман Кавказа» (УМК) об оправданности сноса церквей в Карабахе спровоцировало новый виток напряженности. Пока в Баку называют постройки «незаконными», блогеры и эксперты сравнивают происходящее с уничтожением Пальмиры. Об этом проинформировали в Telegram-канале «Кавказарь», пишет Общественная Служба Новостей.

Позиция Баку: «Незаконные постройки»

В Telegram-канале «Кавказарь» появилась информация о позиции «Управления мусульман Кавказа» относительно разрушения христианских объектов в регионе. В УМК назвали обвинения со стороны Армянской апостольской церкви «дезинформацией» и проявлением враждебности.

Основной аргумент азербайджанской стороны: многие храмы якобы были возведены без официальных разрешений в период, который в Баку называют «оккупацией». Утверждается, что сноса объектов требуют местные жители, однако правозащитники указывают на несоответствия в этих заявлениях.

Удар по наследию: от XIX века до советских памятников

Несмотря на риторику о «новоделах», под снос попадают и исторически значимые объекты:

Древние церкви и приходы XIX века;

Памятники советского периода, имеющие культурную ценность.

Эксперты канала «Кавказарь» выражают уверенность, что за этими действиями стоит попытка окончательно уничтожить любые следы армянского присутствия в регионе, переписав его культурный ландшафт.

«Покушение на душу»: реакция блогеров

Действия УМК вызвали возмущение даже среди части мусульманского сообщества. Популярный блогер Угур Мамедов жестко осудил позицию духовенства, назвав участие религиозной организации в оправдании сноса храмов «позорным делом».