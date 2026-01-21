«Снежная ловушка». Более 120 жителей Камчатки оказались заблокированы сугробами в своих домах

На Камчатке сложилась критическая ситуация с уборкой снега в жилом секторе. В Петропавловске-Камчатском свыше 120 человек, проживающих в четырех многоквартирных домах на улице Зеркальной, фактически оказались в снежной блокаде. Об этом со ссылкой на региональное отделение Народного фронта сообщает ТАСС.

Проходы к их домам не расчищаются из-за формального казуса.

Проблема обострилась после мощного циклона, обрушившегося на регион в декабре 2025 года. Представители общественников направили в мэрию официальный запрос с требованием навести порядок у домов №№ 52, 54, 56 и 58. Однако городская администрация дала неожиданный ответ: эти адреса не фигурируют в техническом задании действующего муниципального контракта на зимнее содержание территорий.

Таким образом, из-за бюрократического недосмотра десятки семей, включая пожилых людей и детей, вынуждены брать ситуацию в свои руки. Жильцы ежедневно рискуют здоровьем, прокладывая узкие траншеи в снежных завалах, чтобы просто выйти на проезжую часть. Высота сугробов, по словам очевидцев, уже сравнялась с окнами первых этажей.

Данный случай лишь вершина айсберга. Только за последнюю неделю активисты Народного фронта зафиксировали около тридцати обращений от горожан, недовольных качеством и оперативностью уборочных работ. Ситуация на Зеркальной ярко демонстрирует системный сбой в организации коммунальной службы города, ставя под угрозу безопасность и нормальный быт его жителей.

