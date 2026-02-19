Снежная ловушка: лавина в Архызе накрыла группу лыжников, есть погибший

На горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла снежная лавина. По данным Telegram-каналов, под снежную массу попали несколько человек, есть пострадавшие. Инцидент произошел в районе хребта Дукка, где катались лыжники-экстремалы, предпочитающие внетрассовые спуски.

Как уточнили источники, в результате схода лавины один человек погиб. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще несколько участников группы получили легкие ушибы и от госпитализации отказались — они вернулись в свой лагерь.

По предварительной версии правоохранителей, причиной трагедии могло стать катание в опасных, не предназначенных для этого местах — лыжники сами спровоцировали сход снежной массы.

Примечательно, что утром 19 февраля Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии выпустило предупреждение о лавиноопасности в горах республики. Спасатели призывали туристов не выходить на склоны в снегопад и непогоду, следить за метеосводками и кататься строго на размеченных трассах. Однако предупреждение, судя по всему, не остановило любителей экстремального катания.