Снежная зима подыграла клещам: россиян предупреждают о ранней атаке кровососов

Аномально снежная зима в России обернулась не только сугробами, но и неожиданным подарком для мелких кровососущих. Из-за обилия снега, который сыграл роль естественного утеплителя, популяция клещей успешно пережила даже экстремальные морозы. Как рассказала РИА Новости врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина, атаковать людей и животных членистоногие начнут раньше обычного и с большей интенсивностью.

Специалист пояснила, что решающим фактором для выживания опасных членистоногих стала лесная подстилка. По словам Калининой, иксодовые клещи выбирают для зимовки слои из опавших листьев, сухой травы и мха, которые служат естественным утеплителем. Эксперт подчеркнула, что под защитой снежного покрова температура в этой среде не падает ниже нулевой отметки даже в период экстремальных холодов.

Калинина также отметила, что снег выполняет роль термоизолирующего одеяла, предотвращая вымерзание паразитов вне зависимости от региона. Такая природная защита позволила популяции сохраниться даже в условиях аномальных морозов до минус 26 градусов, которые наблюдались в январе.

По словам эксперта, ожидается сохранение той части популяции, которая перезимовала на всех стадиях развития. Пробуждение клещей начинается уже при температуре от плюс одного до плюс пяти градусов, а активными они становятся, когда воздух прогревается до плюс десяти. Если снег сойдет рано и весна будет теплой, процесс активизации может запуститься уже в апреле. Обычно пик активности в России приходится на конец мая — июнь, однако в этом году он рискует сместиться на начало или середину мая.

«Риск укусов и передачи клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) может быть достаточно высоким уже в первой половину весны», — заключила Калинина.

В связи с изменением сроков сезона специалисты призывают быть внимательными как региональные власти, так и самих граждан. В парках, скверах и зонах отдыха обработка от клещей, вероятно, начнется раньше обычного. Однако полагаться только на акарицидные меры не стоит. Евгения Калинина подчеркнула, что как только сойдет снег и появится первая зелень, людям необходимо использовать репелленты для себя и своих домашних животных.

Ранее сообщалось, что дачница из Подмосковья раскрыла, как вырастить огурцы дома на фоне подорожания овоща.