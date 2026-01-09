Снежное цунами накрыло парки: где москвичи могут покататься на лыжах, пока город пытается откопаться

Москва находится под воздействием мощного снежного циклона «Фрэнсис», пришедшего с Балкан. По данным синоптиков, за сутки 9 января ожидается выпадение 15-20 см снега, что может стать рекордным показателем для этого времени года, сообщает KP.RU.

Комплекс городского хозяйства Москвы задействовал максимальное количество техники и бригад для круглосуточной уборки. Приоритет отдается расчистке подходов к остановкам, станциям метро и объектам социальной сферы. В связи с порывами ветра до 18 м/с проводятся работы по очистке крыш.

В Департаменте транспорта сообщили о сложной дорожной ситуации, особенно на МКАД и эстакадах, где большегрузные автомобили испытывают трудности с движением. Авиаперевозки также столкнулись с нарушениями расписания: часть рейсов отменена или задержана на несколько часов, два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы.

В городских парках, включая Парк Горького и «Сокольники», подготовлены лыжные трассы и поддерживается работа зимних инфраструктурных объектов, за исключением отдельных катков, временно закрытых из-за погодных условий.

