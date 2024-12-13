Снежные аттракционы, мастер-классы и представления: жителей Шульгино приглашают на новогодний семейный праздник

Новогодний семейный праздник для сельчан – жителей деревни Шульгино и Старокупавинского квартала от мала до велика - состоится 21 декабря на спортивно-игровой площадке, которую еще летом обустроил для жителей девелопер логистического парка «М7 Купавна-2». Немало жителей Старой Купавны и даже Москвы имеют дачи в Шульгино, их тоже может заинтересовать эта информация.

Ожидает гостей театральное представление, где, как водится, будут и Дед Мороз со Снегурочкой, и противная Баба-Яга, стремящаяся испортить праздник, и, конечно, добро обязательно победит.

В расписном шатре каждого ждет угощение: чай из самовара с сушками да конфетами, сбитень, а для самых проголодавшихся будет работать сельская кухня.

Маленькие и большие участники праздничного гуляния могут прокатиться на лошадях, запряженных в нарядные сани и испытать ловкость в снежных аттракционах: снежковый тир, боулинг-пингвины, керлинг. Для детишек подготовлены новогодние мастер-классы, где каждый сможет самостоятельно расписать пару елочных шаров, а еще изготовить личную неоновую вывеску. Результат этой работы станет для ребенка приятным новогодним подарком. Организаторы позаботились и о собственных подарках, детей ждут сладкие наборы и сувениры – символы года. Музыкальное сопровождение сделает этот праздник по-настоящему новогодним.

Встречайте Новый год в Шульгино 21 декабря с 12 до 16 часов по адресу: Московская область, Богородский городской округ, деревня Шульгино, улица Березовая, детская площадка.



Возрастное ограничение: 4+



Токен креатива (erid)

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