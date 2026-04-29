На регпортал Подмосковья поступило более 1 тыс. заявлений на получение выплаты для приобретения техсредств реабилитации

С начала текущего года жители региона активно обращаются за социальной поддержкой через региональный портал госуслуг: более тысячи человек воспользовались электронной услугой по оформлению выплаты на приобретение технических средств реабилитации. Такую статистику обнародовала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться мерой социальной поддержки могут жители региона с инвалидностью — как взрослые (I, II и III группы), так и дети‐инвалиды до 18 лет. Ключевое условие — иметь место жительства в Московской области и действующую индивидуальную программу реабилитации, где четко прописаны необходимые технические средства.

Процесс оформления упрощен благодаря цифровизации госуслуг. Отправить заявку можно онлайн в разделе «Поддержка» → «Доступная среда» регионального портала. Решение по обращению принимается оперативно: официальный ответ поступает в электронном виде в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявления.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.