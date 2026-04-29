В Мытищах началось строительство двух паркингов

В городском округе Мытищи началось строительство двух отдельно стоящих многоэтажных парковок, рассчитанных на 500 машино-мест каждая. Соответствующие извещения поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Здания оборудуют лифтами и лестничными пролетами, на первых этажах откроют шиномонтажные мастерские. На данный момент застройщик ведет работы подготовительного периода, возведение объекта планируют завершить в конце 2027 года.

Автостоянки появятся на территории жилого комплекса «Яуза Парк». Там уже возвели четыре дома, в стадии строительства находятся 10 многоквартирных домов, детский сад и поликлиника.

