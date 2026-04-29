В Кашире прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пассажирским микроавтобусом

Каширская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе М-4 «Дон», которое произошло в среду, 29 апреля, около 10:00. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, на 117-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель микроавтобуса «Фиат» совершил наезд на стоящий на дороге после аварии легковой автомобиль «Фольксваген». Согласно предварительным данным, в салоне микроавтобуса находились 13 пассажиров, пять из которых обратились за медицинской помощью.

Городская прокуратура также взяла на контроль ход проверки проводимой по данному факту и принятие по ее результатам процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.