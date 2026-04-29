В Клину на 40% завершили капремонт основного здания Гимназии имени Ушинского

Работы проходят в рамках областной государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 60 человек и пять единиц техники. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций.

Здание построили в 1964 году, его площадь превышает 4,1 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только. Школу откроют к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.