«Препарат для стройности и тест на беременность»: что хранит Полина Диброва в съемном доме на Рублевке

Полина Диброва, бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, а ныне возлюбленная миллиардера Романа Товстика, недавно устроила необычную экскурсию для продюсера Геры Иващенко — она показала содержимое своего холодильника, сообщает StarHit.

Сейчас пара в съемном доме на Рублевке, и, судя по увиденному, Полина не гонится за гастрономическими изысками. В ее холодильнике — полезные продукты, но нашлось место и недиетическим вещам. Полина призналась, что не ест выпечку, зато обожает острое и маринованные огурчики. Ее типичный завтрак — яйца, сыр, овощи и сырники.

А вот ее избранник, Роман Товстик, питается иначе. Он любит молоко с печеньем, вафли и печень трески и при этом умудряется оставаться в отличной форме. Более того, Роман считает, что Полине не мешало бы немного поправиться.

Удивило и другое содержимое холодильника: на полках холодильника обнаружился препарат для стройности. Но, по словам Полины, его туда положила домработница. Также в холодильной камере хранился использованный тест на беременность.

«Спрятала от ребят. Пока отрицательный. Мы контролируем процесс», — рассказала Полина.

Полина развелась с Дмитрием Дибровым в прошлом году, но сохранила с бывшим мужем теплые отношения. Теперь она строит новую жизнь с Романом Товстиком, который ради нее ушел от своей предыдущей жены Елены (в браке с ней родились шестеро детей).

Ранее Елена Товстик предрекла бывшему мужу финансовый крах из-за отношений с Полиной Дибровой.