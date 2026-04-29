Ведущая «Квартирного вопроса» Панина попала в ДТП

Ведущая программы «Квартирный вопрос» Виктория Панина попала в аварию в Москве. Инцидент произошел 27 апреля, сообщает The Voice. Девушка выехала на съемки пораньше из-за снегопада, но опоздала: водитель иномарки перед ней проехал на красный свет и снес перед ее машины.

К счастью, Панина отделалась ушибами и легким испугом. Однако ее автомобиль перекрыл трамвайные пути, из-за чего другие водители и пассажиры общественного транспорта обрушились на нее с недовольством. Сам виновник ДТП, напротив, переживал за телеведущую и даже купил ей еды.

«Ну и до кучи, два часа уже мотор "Квартирного вопроса" без меня идет», — делилась Панина в соцсетях.

Ждать сотрудников ГИБДД пришлось шесть часов. Панина не теряла времени даром: отсмотрела отснятый материал, выучила рекламные блоки и нанесла себе грим. В 13:30 она все же приехала на съемки.

