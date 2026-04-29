В Подмосковье жители направили в народную программу «Единой России» почти 15 тыс. предложений

Жители Подмосковья направили в народную программу «Единой России» более 12 тыс. предложений, на их основе будет сформирован программный документ с задачами на следующие пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов уточнил, что за последние две недели граждане внесли 4 тыс. инициатив.

«Каждый день приходят сотни новых предложений. Среди них: ремонт соцучреждений, обновление систем отопления или водоотведения, организация летней занятости школьников, создание молодежных пространств, благоустройство зон отдых», — сказал Рожнов.

По его словам, народную программу финансируют как за счет областного и федерального бюджетов, так и за счет муниципалитетов. Среди предложенных инициатив – предложение жительницы Подольска Симоны Кобзарь построить в микрорайоне Красная Горка современную спортплощадку и отремонтировать хирургический корпус Подольской областной клинической больницы. Кроме того, в Реутове мать двоих детей Анна Каблова предложила построить детскую площадку во дворе дома № 78 по Юбилейному проспекту.

В регионе народная программа партии выполнена на 98%, в нее вошли около 780 тыс. наказов жителей. Предложить свои идеи можно на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии во всех городах области или по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-89-50.

